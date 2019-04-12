اونلاين | يلا شوت مباراة الهلال والاهلي اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اون لاين بث مباشر اليوم yalla shoot

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يلا شوت مباراة الهلال والاهلي اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اون لاين بث مباشر اليوم yalla shoot

يلاقي الأهلي منافسه الهلال على ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة والمعرفة باسم "الجوهرة المشعة"، وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة و8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

يلا شوت مباراة الهلال والاهلي اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اون لاين بث مباشر اليوم yalla shoot

ويتواجد نادي الهلال بقيادة الكرواتي زوران ماميتش في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة بينما الأهلي بالمركز الخامس برصيد 46 نقطة.

يلا شوت مباراة الهلال والاهلي اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اون لاين بث مباشر اليوم yalla shoot

ويحاول نادي أهلي جدة خطف النقاط الثلاث من المباراة لضمان أحد المركزين "الثالث أو الرابع" بينما الهلال يريد العودة للصدارة فأي تعثر سيكون في صالح النصر.

يلا شوت مباراة الهلال والاهلي اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اون لاين بث مباشر اليوم yalla shoot

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كما يسعى الكرواتي ماميتش للفوز واستعادة ثقة الجماهير الهلالية فيه بعد النتائج المخيبة للآظال محلياً وآسيوياً في ظل تراجع مستوى مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

يلا شوت مباراة الهلال والاهلي اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اون لاين بث مباشر اليوم yalla shoot

وتقابل الفريقان في 21 مواجهة سابقة بدوري المحترفين السعودي حيثُ فاز الهلال في 9 مباريات وفاز الأهلي في 3 مواجهات وحسم التعادل 9 مواجهات.

يلا شوت مباراة الهلال والاهلي اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اون لاين بث مباشر اليوم yalla shoot

وستذاع مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين عبر البث المباشر على قناتي السعودية الرياضية 1 HD بصوت فهد العتيبي ودوري بلس 1 HD بتعليق عيسى الحربين.

يلا شوت مباراة الهلال والاهلي اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اون لاين بث مباشر اليوم yalla shoot

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي وسيكون هناك تغطية حية لمجريات وأحداث اللقاء.