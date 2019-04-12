اونلاين | yalla shoot مباراة الهلال والاهلي بث مباشر (live) بث مباشر مباراة الاهلي والهلال hd

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yalla shoot مباراة الهلال والاهلي بث مباشر (live) بث مباشر مباراة الاهلي والهلال hd

يلاقي الأهلي منافسه الهلال على ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة والمعرفة باسم "الجوهرة المشعة"، وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة و8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

yalla shoot مباراة الهلال والاهلي بث مباشر (live) بث مباشر مباراة الاهلي والهلال hd

ويتواجد نادي الهلال بقيادة الكرواتي زوران ماميتش في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة بينما الأهلي بالمركز الخامس برصيد 46 نقطة.

yalla shoot مباراة الهلال والاهلي بث مباشر (live) بث مباشر مباراة الاهلي والهلال hd

ويحاول نادي أهلي جدة خطف النقاط الثلاث من المباراة لضمان أحد المركزين "الثالث أو الرابع" بينما الهلال يريد العودة للصدارة فأي تعثر سيكون في صالح النصر.

yalla shoot مباراة الهلال والاهلي بث مباشر (live) بث مباشر مباراة الاهلي والهلال hd

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كما يسعى الكرواتي ماميتش للفوز واستعادة ثقة الجماهير الهلالية فيه بعد النتائج المخيبة للآظال محلياً وآسيوياً في ظل تراجع مستوى مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

yalla shoot مباراة الهلال والاهلي بث مباشر (live) بث مباشر مباراة الاهلي والهلال hd

وتقابل الفريقان في 21 مواجهة سابقة بدوري المحترفين السعودي حيثُ فاز الهلال في 9 مباريات وفاز الأهلي في 3 مواجهات وحسم التعادل 9 مواجهات.

yalla shoot مباراة الهلال والاهلي بث مباشر (live) بث مباشر مباراة الاهلي والهلال hd

وستذاع مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين عبر البث المباشر على قناتي السعودية الرياضية 1 HD بصوت فهد العتيبي ودوري بلس 1 HD بتعليق عيسى الحربين.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي وسيكون هناك تغطية حية لمجريات وأحداث اللقاء.