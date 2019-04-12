شكرا لقرائتكم اخبار الاهلى اليوم الجمعة 12-4-2019 والأحمر يتدرب على ركلات الجزاء استعدادا "للريمونتادا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت اخبار الاهلى اليوم الجمعة 12-4-2019 العديد من الأحداث الهامة ولتى يأتى على رأسها لاسارتى المدير الفنى للمارد الأحمر يعلن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة صن داونز فى إياب ربع النهائى بدورى أبطال أفريقيا.

دياز يرى المنافسة على اللقب بين الأهلى وبيراميدز بهذا التصريح

كشف رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز، سعادته بأداء لاعبيه بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3 / 2 ، بعد أن كان فريقه متأخراً بهدفين.

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، أحرزهم الإيفواري إريك تراورى.

لاسارتى يعلن قائمة الأهلى لمواجهة صن داونز

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قائمة اللاعبين التي تدخل معسكرًا مغلقًا، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور الثمانية، والمحدد لها مساء السبت المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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الأهلى يتدرب على ركلات الجزاء استعدادا للريمونتادا أمام صن داونز

خصص مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، فقرة فى نهاية مران الفريق، اليوم الخميس، على ملعب التتش، للتدريب على ضربات الجزاء، وشارك فى هذه الفقرة جميع لاعبى الفريق تقريباً تحت إشراف الجهاز الفنى.

وأدى الأهلى مرانه اليوم على ملعب التتش فى ختام استعداداته بالقاهرة قبل التوجه للأسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة صن داونز، السبت المقبل، فى استاد برج العرب، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

الحاوى وإكرامى فى الأهلى قبل موقعة صن داونز

شارك ثنائي النادى الأهلى وليد سليمان وشريف إكرامى في المران الذي أقيم عصر اليوم، الخميس، على ملعب التتش استعدادا لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتوجه الأهلي مساء اليوم إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة صن داونز.