اليوم.. منتخب الشباب يواجه المغرب لحسم صدارة بطولة اتحاد شمال إفريقيا

كتب محمد مراد - حاتم رضا



تقام في الثالثة عصر اليوم الجمعة مباراة منتخب مصر للشباب مع نظيره المغربي والتى يتنافس الفريقان فيها على صدارة بطولة شمال أفريقيا التى تقام على الملاعب الفرعية لاستاد برج العرب بالإسكندرية.

كان منتخب مصر بقيادة المدير الفني ربيع ياسين قد بدأ مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب كينيا وفاز عليه بهدف نظيف ، ثم تغلب على منتخب تنزانيا بهدفين نظيفين ، ليرتفع رصيده إلى ست نقاط من مباراتين .

اما منتخب المغرب فقد فاز في مباراته الاولي على الجزائر بهدف نظيف وفي الثانية فاز على تنزانيا بنتيجة...