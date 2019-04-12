قرعة أمم أفريقيا 2019.. الفراعنة ملوك الأرقام القياسية

كتب - مروان عصام يتصدر منتخب مصر الأرقام القياسية المتعلقة بتاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام نسختها الـ 32 في بلاد الفراعنة خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين. ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب ثم غانا برصيد 4 ألقاب ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب. كما يعد منتخب مصر الأكثر مشاركة في تاريخ المسابقة "24 مرة" يليه كوت ديفوار "23 مرة"، ثم غانا "22 مرة"، ثم الكاميرون والكونغو الديموقراطية وتونس "19 مرة"، ثم نيجيريا والجزائر "18...

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