شكرا لقرائتكم ستاد الكلية الحربية يستضيف تدريبات منتخب مصر فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع اختيار الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول بقيادة خافيير أجيرى على ملعب استاد الكلية الحربية لخوض تدريباته خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة وذلك قبل ساعات من اختيار وفود المنتخبات المشاركة فى البطولة القارية ملاعب التدريب التى سيلعبون عليها عقب انتهاء قرعة البطولة اليوم.

كما قرر الجهاز الفنى الاقامة بأحد الفنادق القريبة من المطار "الميريديان" وذلك للابتعاد باللاعبين عن فعاليات البطولة وحتى يتم توفير كل سبل الراحة والتركيز للاعبين وتجنب مشكلة المعسكر الأخير الذى خاضه الفريق قبل الذهاب الى نهائيات كأس العالم الماضية حيث استطاعت الجماهير وقتها اقتحام المعسكر قبل بدء التدريب الأخير للفريق.

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ووفقًا لمصدر مطلع فإن اختيار ملعب الكلية الحربية لكونه أفضل الملاعب القريبة من المطار بالاضافة الى أنه سبق وأن واجه اتحاد الكرة أزمة فى التدريبات الخاصة بالمعسكر قبل الأخير الذى أقيم بالقاهرة أيضًا ولتفادى أزمة دخول الجماهير لملاعب التدريب وتأخير اللاعبين عن المران.

وأوضح المصدر أن خافيير اجيرى طالب اتحاد الكرة بفرض تأمين كامل للفريق قبل انطلاق المعسكر الأخير للفراعنة لمنع أية أمور قد تؤثر على مسيرة الفريق فى البطولة القارية التى يسعى الى تحقيق لقبها.