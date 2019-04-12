شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يواجه المغرب اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام في الثالثة عصر اليوم الجمعة مباراة منتخب مصر للشباب مع نظيره المغربي والتي يتنافس الفريقان فيها على صدارة البطولة التى تقام على الملاعب الفرعية لاستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان منتخب مصر بقيادة المدير الفني ربيع ياسين قد بدأ مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب كينيا وفاز عليه بهدف نظيف ، ثم تغلب على منتخب تنزانيا بهدفين نظيفين ، ليرتفع رصيده إلى ست نقاط من مباراتين .

اما منتخب المغرب فقد فاز في مباراته الاولي على الجزائر بهدف نظيف وفي الثانية فاز على تنزانيا بنتيجة بأربعة أهداف مقابل هدف ليحصد ست نقاط أيضاً.

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وأكد ربيع ياسين أن منتخب مصر استعد بشكل جيد من أجل الفوز بهذه المباراة الهامة حتى نستطيع تصدر البطولة.

وأضاف أنه سعيد جداً بالمشاركة في البطولة وهذا الاحتكاك القوى خصوصاً في ظل وجود منتخبات أفريقية من ذات البشرة السمراء ومنتخبات من شمال افريقيا، مشيرا إلى أن هذا التجمع يعد هو التجمع الأفضل للفريق منذ تكوينه نظراً لأنه الاحتكاك الأول مع منتخبات من ذات السن.

ويشارك في البطولة خمس منتخبات وهى الجزائر والمغرب وكينيا وتنزانيا إلي جانب منتخب مصر المستضيف وتنتهى فاعليات البطولة الأحد القادم بلقاء مصر والجزائر.