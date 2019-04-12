شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الجمعة 12-4-2019 وأحداد يعلن العصيان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت اخبار الزمالك اليوم الجمعة 12-4-2019 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها غضب المغربى حميد أحداد بعد استبداله فى مواجهة الفريق الأبيض والمصرى. شاهد رد فعل جنش عقب انتهاء لقاء المصري بهزيمه الزمالك دخل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك فى مشادة خفيفة مع أحد لاعبى الفريق البورسعيدى عقب انتها اللقاء بفوز الفريق البورسعيدى بهدفين مقابل هدف. ماذا قال كهربا وأوباما للحكم بعد خناقة الزمالك والمصري؟ اسمع بنفسك توجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك إلى حكم لقاء فريقه أمام المصرى ليبرأ نفسه من المشادة التى حدثت بين لاعبى الفريقين على ستاد الجيش بالسويس. مش شايفك ياجروس.. أحداد يعلن العصيان بعد تغييره أمام المصرى Advertisements رفض المغربى حميد أحداد التوجه لدكة البدلاء بعد استبداله فى مواجهة الزمالك والمصرى التى انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. هذا التصرف منع إعادة مباراة الزمالك والمصرى منع طارق مجدى الحكم الخامس لمباراة الزمالك والمقاصة من الإعادة بعدما ذكر محمد عادل حكم اللقاء بطرد أحمد شوشة لاعب الفريق البورسعيدى. الزمالك يغرم حمدى النقاز بعد طرده أمام المصرى قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس تطبيق لائحة العقوبات على التونسي حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق بتغريمه ماديا، بعد طرده في لقاء المصرى فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصرى الممتاز، والتي أقيمت على ملعب الجيش الثالث بالسويس والتى انتهت بخسارة الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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