شكرا لقرائتكم سموحة يواجه الإنتاج الحربى فى الدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق سموحة نظيره الإنتاج الحربى فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة على ستاد المكس فى الاسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين اللذان حققا فوز غائب منذ فترة طويلة فى الجولة الماضية للمسابقة حيث فاز سموحة على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف وبنفس النتيجة فاز الانتاج الحربى على طلائع الجيش .

ويحتل سموحة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 13 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 37 هدف فيما يحتل الانتاج الحربى المركز الثامن برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه 35 هدف .

ويتطلع مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لمواصلة قطار الانتصارات بعد الصحوة التى صاحبت أداء الفريق فى مباراته الأخيرة ودفعته لخطف النقاط الثلاث حيث طالب لاعبيه بالمواصلة الزحف مرة أخرى نحو المربع الذهبى فيما يتمسك حسام حسن المدير الفنى لسموحة بتحقيق الفوز الثانى على التوالى لتنفيذ خطة إبعاد الفريق السكندرى عن شبح الهبوط الذى يلازمه منذ بداية الموسم حيث قال للاعبيه :" جميع اللقاءات المقبلة لا تقبل القسمة على اثنين، معتبرها - علي حد وصفه - مباريات كؤوس في مشوار الفريق السكندري" ، وخاض فريق سموحة مباراة ودية مع فريق الشباب بالنادى فاز خلالها بخماسية نظيفة استعداداً لموقعة الانتاج الحربى .