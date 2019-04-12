شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يضع خطة موقعة أغادير فى القاهرة قبل العودة للسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك من لاعبيه، ضرورة غلق ملف مسابقة الدورى ونسيان لقاء المصرى البورسعيدى الذى جمعهما أمس الخميس بعد الخسارة بنتيجة 2 / 1 ، والتركيز فى المباراة المقبلة أمام حسنية أغادير المغربى، المقرر لها يوم الأحد على ستاد الجيش بالسويس، فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

حيث يخوض الفريق الأبيض تدريباته الجماعية اليوم، الجمعة على ملعبه بميت عقبة، بعدما رفض المدير الفنى فكرة المعسكر الطويل والبقاء فى السويس بعد مواجهة المصرى، ليعود إلى القاهرة ويبدأ رسم خطة مواجهة الفريق المغربى على أن يتوجه إلى السويس من جديد مساء السبت.

وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب أدرار فى المغرب انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، ليتأجل حسم تأهل أى من الفريقين للقاء العودة.