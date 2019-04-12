شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه المغرب اليوم لحسم صدارة بطولة اتحاد شمال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام في الثالثة عصر اليوم الجمعة مباراة منتخب مصر للشباب مع نظيره المغربي والتى يتنافس الفريقان فيها على صدارة بطولة شمال أفريقيا التى تقام على الملاعب الفرعية لاستاد برج العرب بالإسكندرية.

كان منتخب مصر بقيادة المدير الفني ربيع ياسين قد بدأ مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب كينيا وفاز عليه بهدف نظيف ، ثم تغلب على منتخب تنزانيا بهدفين نظيفين ، ليرتفع رصيده إلى ست نقاط من مباراتين .