مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز

أسامة حافظ
يقام اليوم الجمعة مباريات بدوريات أوروبا والدوري الممتاز وأبرزها..
الدوري المصري الممتاز
سموحة مع الإنتاج الحربي 5:30 مساء
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد 9:00 مساء
الدوري الألماني
نورنبيرج مع شالكه 8:30 مساء
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