مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز

أسامة حافظ يقام اليوم الجمعة مباريات بدوريات أوروبا والدوري الممتاز وأبرزها.. الدوري المصري الممتاز

سموحة مع الإنتاج الحربي 5:30 مساء الدوري الإنجليزي الممتاز

ليستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد 9:00 مساء الدوري الألماني

نورنبيرج مع شالكه 8:30 مساء

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