اونلاين | Saudi League مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الهلال والاهلي EL Hilala

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Saudi League مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الهلال والاهلي EL Hilala

تأتي مباراة الهلال والأهلي في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعد تلك الظواجهة مهمة لكلا الفريقين.

Saudi League مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الهلال والاهلي EL Hilala

ويلتقي الهلال مع الأهلي في الدوري السعودي اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:45 بتوقيت مدينة القاهرة و8:45 بتوقيت مكة المكرمة و9:46 بتوقيت دولة الإمارات.

Saudi League مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الهلال والاهلي EL Hilala

ويحتل نادي الهلال حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي ويتواجد في رصيده 60 نقطة أما الأهلي والمحترف في صفوفه محمد عبدالشافي يتواجد بالمركز الخامس برصيد 46 نقطة.

Saudi League مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الهلال والاهلي EL Hilala

ويدخل الراقي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الماضية على الشباب برباعية نظيفة أما الهلال يأتي من فوز بشق الأنفس على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

Saudi League مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الهلال والاهلي EL Hilala

سيكون عشاق كرة القدم السعودية على موعد مع مباراة من العيار الثقيل بين فريقي الهلال والأهلي في الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الجمعة.

Saudi League مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الهلال والاهلي EL Hilala

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ويلاقي الأهلي منافسه الهلال على ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة والمعرفة باسم "الجوهرة المشعة"، وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة و8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

Saudi League مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الهلال والاهلي EL Hilala

ويتواجد نادي الهلال بقيادة الكرواتي زوران ماميتش في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة بينما الأهلي بالمركز الخامس برصيد 46 نقطة.

Saudi League مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الهلال والاهلي EL Hilala

ويحاول نادي أهلي جدة خطف النقاط الثلاث من المباراة لضمان أحد المركزين "الثالث أو الرابع" بينما الهلال يريد العودة للصدارة فأي تعثر سيكون في صالح النصر.

Saudi League مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الهلال والاهلي EL Hilala

كما يسعى الكرواتي ماميتش للفوز واستعادة ثقة الجماهير الهلالية فيه بعد النتائج المخيبة للآظال محلياً وآسيوياً في ظل تراجع مستوى مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

Saudi League مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الهلال والاهلي EL Hilala

وتقابل الفريقان في 21 مواجهة سابقة بدوري المحترفين السعودي حيثُ فاز الهلال في 9 مباريات وفاز الأهلي في 3 مواجهات وحسم التعادل 9 مواجهات.

Saudi League مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الهلال والاهلي EL Hilala

وستذاع مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين عبر البث المباشر على قناتي السعودية الرياضية 1 HD بصوت فهد العتيبي ودوري بلس 1 HD بتعليق عيسى الحربين.