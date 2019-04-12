اونلاين | رابط كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر|رابط يلا شوت (Saudi Arabia)

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رابط كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر|رابط يلا شوت (Saudi Arabia)

تأتي مباراة الهلال والأهلي في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعد تلك الظواجهة مهمة لكلا الفريقين.

رابط كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر|رابط يلا شوت (Saudi Arabia)

ويلتقي الهلال مع الأهلي في الدوري السعودي اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:45 بتوقيت مدينة القاهرة و8:45 بتوقيت مكة المكرمة و9:46 بتوقيت دولة الإمارات.

رابط كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر|رابط يلا شوت (Saudi Arabia)

ويحتل نادي الهلال حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي ويتواجد في رصيده 60 نقطة أما الأهلي والمحترف في صفوفه محمد عبدالشافي يتواجد بالمركز الخامس برصيد 46 نقطة.

رابط كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر|رابط يلا شوت (Saudi Arabia)

ويدخل الراقي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الماضية على الشباب برباعية نظيفة أما الهلال يأتي من فوز بشق الأنفس على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

رابط كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر|رابط يلا شوت (Saudi Arabia)

سيكون عشاق كرة القدم السعودية على موعد مع مباراة من العيار الثقيل بين فريقي الهلال والأهلي في الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الجمعة.

رابط كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر|رابط يلا شوت (Saudi Arabia)

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ويلاقي الأهلي منافسه الهلال على ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة والمعرفة باسم "الجوهرة المشعة"، وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة و8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

رابط كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر|رابط يلا شوت (Saudi Arabia)

ويتواجد نادي الهلال بقيادة الكرواتي زوران ماميتش في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة بينما الأهلي بالمركز الخامس برصيد 46 نقطة.

رابط كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر|رابط يلا شوت (Saudi Arabia)

ويحاول نادي أهلي جدة خطف النقاط الثلاث من المباراة لضمان أحد المركزين "الثالث أو الرابع" بينما الهلال يريد العودة للصدارة فأي تعثر سيكون في صالح النصر.

رابط كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر|رابط يلا شوت (Saudi Arabia)

كما يسعى الكرواتي ماميتش للفوز واستعادة ثقة الجماهير الهلالية فيه بعد النتائج المخيبة للآظال محلياً وآسيوياً في ظل تراجع مستوى مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

رابط كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر|رابط يلا شوت (Saudi Arabia)

وتقابل الفريقان في 21 مواجهة سابقة بدوري المحترفين السعودي حيثُ فاز الهلال في 9 مباريات وفاز الأهلي في 3 مواجهات وحسم التعادل 9 مواجهات.

رابط كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر|رابط يلا شوت (Saudi Arabia)

وستذاع مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين عبر البث المباشر على قناتي السعودية الرياضية 1 HD بصوت فهد العتيبي ودوري بلس 1 HD بتعليق عيسى الحربين.