اونلاين | KSA Sport HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت ksa .. يلا شوت مباراة الهلال والاهلي بث مباشر LIVE

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KSA Sport HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت ksa .. يلا شوت مباراة الهلال والاهلي بث مباشر LIVE

تأتي مباراة الهلال والأهلي في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعد تلك الظواجهة مهمة لكلا الفريقين.

KSA Sport HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوتksa .. يلا شوت مباراة الهلال والاهلي بث مباشر LIVE

ويلتقي الهلال مع الأهلي في الدوري السعودي اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:45 بتوقيت مدينة القاهرة و8:45 بتوقيت مكة المكرمة و9:46 بتوقيت دولة الإمارات.

KSA Sport HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوتksa .. يلا شوت مباراة الهلال والاهلي بث مباشر LIVE

ويحتل نادي الهلال حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي ويتواجد في رصيده 60 نقطة أما الأهلي والمحترف في صفوفه محمد عبدالشافي يتواجد بالمركز الخامس برصيد 46 نقطة.

KSA Sport HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوتksa .. يلا شوت مباراة الهلال والاهلي بث مباشر LIVE

ويدخل الراقي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الماضية على الشباب برباعية نظيفة أما الهلال يأتي من فوز بشق الأنفس على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

KSA Sport HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوتksa .. يلا شوت مباراة الهلال والاهلي بث مباشر LIVE

سيكون عشاق كرة القدم السعودية على موعد مع مباراة من العيار الثقيل بين فريقي الهلال والأهلي في الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الجمعة.

KSA Sport HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوتksa .. يلا شوت مباراة الهلال والاهلي بث مباشر LIVE

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ويلاقي الأهلي منافسه الهلال على ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة والمعرفة باسم "الجوهرة المشعة"، وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة و8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

KSA Sport HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوتksa .. يلا شوت مباراة الهلال والاهلي بث مباشر LIVE

ويتواجد نادي الهلال بقيادة الكرواتي زوران ماميتش في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة بينما الأهلي بالمركز الخامس برصيد 46 نقطة.

KSA Sport HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوتksa .. يلا شوت مباراة الهلال والاهلي بث مباشر LIVE

ويحاول نادي أهلي جدة خطف النقاط الثلاث من المباراة لضمان أحد المركزين "الثالث أو الرابع" بينما الهلال يريد العودة للصدارة فأي تعثر سيكون في صالح النصر.

KSA Sport HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوتksa .. يلا شوت مباراة الهلال والاهلي بث مباشر LIVE

كما يسعى الكرواتي ماميتش للفوز واستعادة ثقة الجماهير الهلالية فيه بعد النتائج المخيبة للآظال محلياً وآسيوياً في ظل تراجع مستوى مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

KSA Sport HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوتksa .. يلا شوت مباراة الهلال والاهلي بث مباشر LIVE

وتقابل الفريقان في 21 مواجهة سابقة بدوري المحترفين السعودي حيثُ فاز الهلال في 9 مباريات وفاز الأهلي في 3 مواجهات وحسم التعادل 9 مواجهات.

KSA Sport HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوتksa .. يلا شوت مباراة الهلال والاهلي بث مباشر LIVE

وستذاع مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين عبر البث المباشر على قناتي السعودية الرياضية 1 HD بصوت فهد العتيبي ودوري بلس 1 HD بتعليق عيسى الحربين.