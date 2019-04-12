اونلاين | رابط Prince يلا شوت match مباراة الاهلي والهلال.. مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم

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رابط Prince يلا شوت match مباراة الاهلي والهلال.. مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم

تأتي مباراة الهلال والأهلي في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعد تلك الظواجهة مهمة لكلا الفريقين.

رابط Prince يلا شوت match مباراة الاهلي والهلال.. مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم

ويلتقي الهلال مع الأهلي في الدوري السعودي اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:45 بتوقيت مدينة القاهرة و8:45 بتوقيت مكة المكرمة و9:46 بتوقيت دولة الإمارات.

رابط Prince يلا شوت match مباراة الاهلي والهلال.. مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم

ويحتل نادي الهلال حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي ويتواجد في رصيده 60 نقطة أما الأهلي والمحترف في صفوفه محمد عبدالشافي يتواجد بالمركز الخامس برصيد 46 نقطة.

رابط Prince يلا شوت match مباراة الاهلي والهلال.. مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم

ويدخل الراقي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الماضية على الشباب برباعية نظيفة أما الهلال يأتي من فوز بشق الأنفس على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

رابط Prince يلا شوت match مباراة الاهلي والهلال.. مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم

سيكون عشاق كرة القدم السعودية على موعد مع مباراة من العيار الثقيل بين فريقي الهلال والأهلي في الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الجمعة.

رابط Prince يلا شوت match مباراة الاهلي والهلال.. مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم

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ويلاقي الأهلي منافسه الهلال على ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة والمعرفة باسم "الجوهرة المشعة"، وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة و8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

رابط Prince يلا شوت match مباراة الاهلي والهلال.. مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم

ويتواجد نادي الهلال بقيادة الكرواتي زوران ماميتش في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة بينما الأهلي بالمركز الخامس برصيد 46 نقطة.

رابط Prince يلا شوت match مباراة الاهلي والهلال.. مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم

ويحاول نادي أهلي جدة خطف النقاط الثلاث من المباراة لضمان أحد المركزين "الثالث أو الرابع" بينما الهلال يريد العودة للصدارة فأي تعثر سيكون في صالح النصر.

كما يسعى الكرواتي ماميتش للفوز واستعادة ثقة الجماهير الهلالية فيه بعد النتائج المخيبة للآظال محلياً وآسيوياً في ظل تراجع مستوى مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

وتقابل الفريقان في 21 مواجهة سابقة بدوري المحترفين السعودي حيثُ فاز الهلال في 9 مباريات وفاز الأهلي في 3 مواجهات وحسم التعادل 9 مواجهات.

وستذاع مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين عبر البث المباشر على قناتي السعودية الرياضية 1 HD بصوت فهد العتيبي ودوري بلس 1 HD بتعليق عيسى الحربين.