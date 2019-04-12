اونلاين | رابط yalla shoot مشاهدة قرعة مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا Africa LIVE

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رابط yalla shoot مشاهدة قرعة مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا Africa LIVE

تشهد منطقة "سفح الأهرامات" بالجيزة إجراء مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من "21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين".

رابط yalla shoot مشاهدة قرعة مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا Africa LIVE

وستقام قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الجمعة في الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة أون سبورت HD والتي ستنقل فعاليات القرعة بجانب قناتي بي إن سبورت الإخبارية وأبوظبي الرياضية.

رابط yalla shoot مشاهدة قرعة مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا Africa LIVE

وسيشاهد متابعو القرعة وجود عدد من نجوم القارة السمراء البارزين مثل الإيفواري ديدييه دروجبا والكاميروني صامويل إيتو والمغربي مصطفى حاجي والمصري أحمد حسن والسنغالي الحاج ضيوف والنيجيري إيمانويل أمونيكي.

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رابط yalla shoot مشاهدة قرعة مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا Africa LIVE

فيما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة كالتالي:

رابط yalla shoot مشاهدة قرعة مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا Africa LIVE

التصنيف الأول: "الكاميرون، السنغال، تونس، نيجيريا، المغرب"، والتصنيف الثاني: "جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالي، كوت ديفوار، الجزائر، غانا، غينيا".

رابط yalla shoot مشاهدة قرعة مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا Africa LIVE

فيما تواجد في التصنيف الثالث: "جنوب أفريقيا، أوغندا، بنين، موريتانيا، مدغشقر، كينيا"، والتصنيف الرابع: "زيمبابوي، غينيا بيساو، ناميبيا، أنجولا، تنزانيا، بوروندي".