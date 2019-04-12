اونلاين | yalla shoot يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر .. مشاهدة قرعة مجموعة مصر في كأس أمم أفريقياHD

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yalla shoot يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر .. مشاهدة قرعة مجموعة مصر في كأس أمم أفريقياHD

تشهد منطقة "سفح الأهرامات" بالجيزة إجراء مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من "21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين".

yalla shoot يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر .. مشاهدة قرعة مجموعة مصر في كأس أمم أفريقياHD

وستقام قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الجمعة في الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة أون سبورت HD والتي ستنقل فعاليات القرعة بجانب قناتي بي إن سبورت الإخبارية وأبوظبي الرياضية.

yalla shoot يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر .. مشاهدة قرعة مجموعة مصر في كأس أمم أفريقياHD

وسيشاهد متابعو القرعة وجود عدد من نجوم القارة السمراء البارزين مثل الإيفواري ديدييه دروجبا والكاميروني صامويل إيتو والمغربي مصطفى حاجي والمصري أحمد حسن والسنغالي الحاج ضيوف والنيجيري إيمانويل أمونيكي.

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yalla shoot يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر .. مشاهدة قرعة مجموعة مصر في كأس أمم أفريقياHD

فيما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة كالتالي:

yalla shoot يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر .. مشاهدة قرعة مجموعة مصر في كأس أمم أفريقياHD

التصنيف الأول: "الكاميرون، السنغال، تونس، نيجيريا، المغرب"، والتصنيف الثاني: "جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالي، كوت ديفوار، الجزائر، غانا، غينيا".

yalla shoot يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر .. مشاهدة قرعة مجموعة مصر في كأس أمم أفريقياHD

فيما تواجد في التصنيف الثالث: "جنوب أفريقيا، أوغندا، بنين، موريتانيا، مدغشقر، كينيا"، والتصنيف الرابع: "زيمبابوي، غينيا بيساو، ناميبيا، أنجولا، تنزانيا، بوروندي".