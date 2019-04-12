اونلاين | Safeh EL Ahram شاهد قرعة بطولة امم افريقيا بدون تقطيع (متابعة حية)

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Safeh EL Ahram شاهد قرعة بطولة امم افريقيا بدون تقطيع (متابعة حية)

تشهد منطقة "سفح الأهرامات" بالجيزة إجراء مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من "21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين".

Safeh EL Ahram شاهد قرعة بطولة امم افريقيا بدون تقطيع (متابعة حية)

وستقام قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الجمعة في الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة أون سبورت HD والتي ستنقل فعاليات القرعة بجانب قناتي بي إن سبورت الإخبارية وأبوظبي الرياضية.

Safeh EL Ahram شاهد قرعة بطولة امم افريقيا بدون تقطيع (متابعة حية)

وسيشاهد متابعو القرعة وجود عدد من نجوم القارة السمراء البارزين مثل الإيفواري ديدييه دروجبا والكاميروني صامويل إيتو والمغربي مصطفى حاجي والمصري أحمد حسن والسنغالي الحاج ضيوف والنيجيري إيمانويل أمونيكي.

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Safeh EL Ahram شاهد قرعة بطولة امم افريقيا بدون تقطيع (متابعة حية)

فيما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة كالتالي:

Safeh EL Ahram شاهد قرعة بطولة امم افريقيا بدون تقطيع (متابعة حية)

التصنيف الأول: "الكاميرون، السنغال، تونس، نيجيريا، المغرب"، والتصنيف الثاني: "جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالي، كوت ديفوار، الجزائر، غانا، غينيا".

Safeh EL Ahram شاهد قرعة بطولة امم افريقيا بدون تقطيع (متابعة حية)

فيما تواجد في التصنيف الثالث: "جنوب أفريقيا، أوغندا، بنين، موريتانيا، مدغشقر، كينيا"، والتصنيف الرابع: "زيمبابوي، غينيا بيساو، ناميبيا، أنجولا، تنزانيا، بوروندي".