اونلاين | رابط حصري يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر (بث مباشر)

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رابط حصري يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر (بث مباشر)

تشهد منطقة "سفح الأهرامات" بالجيزة إجراء مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من "21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين".

رابط حصري يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر (بث مباشر)

وستقام قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الجمعة في الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة أون سبورت HD والتي ستنقل فعاليات القرعة بجانب قناتي بي إن سبورت الإخبارية وأبوظبي الرياضية.

رابط حصري يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر (بث مباشر)

وسيشاهد متابعو القرعة وجود عدد من نجوم القارة السمراء البارزين مثل الإيفواري ديدييه دروجبا والكاميروني صامويل إيتو والمغربي مصطفى حاجي والمصري أحمد حسن والسنغالي الحاج ضيوف والنيجيري إيمانويل أمونيكي.

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رابط حصري يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر (بث مباشر)

فيما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة كالتالي:

رابط حصري يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر (بث مباشر)

التصنيف الأول: "الكاميرون، السنغال، تونس، نيجيريا، المغرب"، والتصنيف الثاني: "جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالي، كوت ديفوار، الجزائر، غانا، غينيا".

رابط حصري يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر (بث مباشر)

فيما تواجد في التصنيف الثالث: "جنوب أفريقيا، أوغندا، بنين، موريتانيا، مدغشقر، كينيا"، والتصنيف الرابع: "زيمبابوي، غينيا بيساو، ناميبيا، أنجولا، تنزانيا، بوروندي".