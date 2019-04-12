رياضة | يوفنتوس ينقذ رابيو من سجن باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس ينقذ رابيو من سجن باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع رابيو نجم باريس سان جيرمان الذي ينتهي عقده نهاية الموسم ويحق له التوقيع مع أي نادي والانضمام له مجاناً منذ يناير الماضي.

وكشفت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن يوفنتوس مستعد لعرض راتب موسمي على رابيو يبلغ عشرة ملايين يورو وهو نفس المبلغ الذي يقدمه برشلونة.

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وأكدت الصحيفة الإيطالية أن برشلونة تراجع عن اهتمامه باللاعب في ظل تصريحات والدته ووكيلة أعماله في الأيام الماضية وهجومها على PSG.

وارتبط رابيو بالانضمام إلى ريال مدريد بعد وصول زين الدين زيدان مدرباً من جديد وقيل إن مفاوضات جرت بين مسئولي الملكي ووكلاء اللاعب في الأيام الماضية.

يذكر أن رابيو عاد للتدرب من جديد مع باريس سان جيرمان مساء أمس ولكن لم يتضح بعد موقفه من المشاركة مع الفريق من عدمه بعد تجميده بالفترة الأخيرة.