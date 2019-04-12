رياضة | صدمة كبيرة للريال وبرشلونة بسبب الصفقة المنتظرة

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كشفت تقارير صحفية ألمانية بأن الصربي لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت سيوجه صدمة للعديد من الأندية الكبرى المهتمة بالحصول على خدماته في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة فرانكفورتر الألمانية المقربة من آينتراخت فرانكفورت اليوم بأن يوفيتش سيتجاهل العروض التي تلقاها وسيستمر موسمًا آخر بقميص فريقه الحالي.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن يوفيتش يرغب في اكتساب المزيد من الخبرات والثقة قبل الانتقال لأحد الأندية الكبرى.

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وأكد الموقع الألماني بأن فرانكفورت يسعى لاستغلال رغبة يوفيتش وتجديد تعاقده لفترة أكبر من أجل بيعه بملغ أعلى الذي يتنافس عليه أندية عملاقة مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن يوفيتش يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني لهذا الموسم برصيد 17 هدفًا خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ بفارق 4 أهداف.