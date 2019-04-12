شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز، الجمعة في الثانية ظهرا، بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، ومندوب فريق صن داونز.

يذكر أن الأهلي خسر 0/5 في مباراة الذهاب من دور المجموعات ببطولة أفريقيا، أمام صن داونز .