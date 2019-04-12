شكرا لقرائتكم طاقم حكام الزمالك وحسنية أغادير يصل القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل اليوم، الجمعة، طاقم الحكام الأنجولى المكلف بإدارة لقاء الزمالك وحسنية أغادير، المقرر لها يوم الأحد على ستاد الجيش بالسويس، فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

يتكون الطاقم من هيلدر مارتنيز حكم ساحة ويعاونه كل من جيرسون ايمليانو دوس سانتوس مساعد أول وايفانيالدو دى أوسانشى لوبيز حكم ثانى والحكم الرابع جواو أمادو جوما.

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وجه هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة رسالة الى الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري طالبه فيها بوضع كافة مطالبه الخاصة بالمعسكر المقبل قبل اجتماع مجلس الإدارة المقبل وعقب انتهاء القرعة مباشرة، مشددًا على أنه يوافق وبشكل كامل على كافة المباريات التى يحتاجها الجهاز الفنى سواء تم اعتمادها فى الأجندة الدولية من عدمه.

أضاف هاني أبوريدة للمدير الفنى أن هدف مجلس إدارة الجبلاية هو التتويج بالبطولة لتحقيق حلم الملايين من المصريين بالتأهل للمباراة النهائية ورفع الكأس فى ظل الدعم الكبير من الدولة لإنجاح البطولة.