شكرا لقرائتكم الإسماعليلى يرفض صرف مستحقات اللاعبين..اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان صرف أى مستحقات للاعبى الفريق الأول لحين تحسين نتائجهم ووضعهم بجدول المسابقة المحلية وبعد خسارتهم الأخيرة أمام بيراميدز 1 / 3 ثم التعادل مع الجونة 2 / 2. ورهن المجلس الافراج عن المستحقات المجمدة بالحصول على المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز فى الموسم الحالى ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول الدورى برصيد 36 نقطة من 25 مباراة خاضها الفريق حتى الآن بالدورى .

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