شكرا لقرائتكم الأهلى يعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن مواجهة صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى مؤتمراً صحفياً في الثالثة والنصف من عصر اليوم ببرج العرب للحديث عن مباراة الغد ويحضر المؤتمر قائدالأهلي وفقاً للوائح الإتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" .

فيما سيعقد مدرب صن داونز مؤتمره الصحفي في الخامسة والنصف على أن يخوض الضيوف مرانهم الأخير في السادسة مساءً ببرج العرب وهو نفس توقيت المباراة.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقي قد انتهت بخسارة الفريق الأحمر بخماسية نظيفة.