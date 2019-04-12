شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُفعّل شرط الـ10 أيام لاستقدام حكام أجانب بعد أزمة الزمالك والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عصام عبد الفتاح عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، زملاءه فى المجلس بتفعيل شرط سداد الأندية المبالغ المستحقة لاستقدام حكام عرب أو أوربيين قبل المباريات بعشرة أيام، وفقا لقرار مجلس ادارة اتحاد الكرة قبل الموافقة على استقدام حكام غير مصريين للأندية الراغبة فى ذلك بالدورى.

وسبق وحدد اتحاد الكرة مبلغ 25 ألف دولار تسعيرة لاستقدام حكام من أوربا و15 ألف دولار للحكام العرب، على أن يتم ارسالها للاتحاد قبل المباراة بعشرة أيام، إلا أن الأندية لم تلتزم بهذا القرار باستثناء بيراميدز الذى يرسل تكلفة كل مباراتين مقدما أى 50 ألف دولار لاستقدام حكام من أوربا لمبارياته.

ووافق اتحاد الكرة على طلب عبد الفتاح على أن التشديد على الأندية الراغبة فى استقدام حكام أجانب بارسال المبالغ المطلوبة قبلها بعشرة أيام، حتى لا تتكرر أزمة حكام مباراة الزمالك والمصرى الأخيرة حيث دخل عصام عبد الفتاح فى مفاوضات مع أكثر من اتحاد عربى وأوربى لكن دون جدوى بسبب ضيق الوقت ليتم اسناد المباراة لطاقم مصرى يقوده الحكم الدولى محمد عادل.