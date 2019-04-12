الإسماعيلى يرهن الافراج عن المستحقات المجمدة بالصعود للمربع الذهبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان صرف أى مستحقات للاعبى الفريق الأول لحين تحسين نتائجهم ووضعهم بجدول المسابقة المحلية وبعد خسارتهم الأخيرة أمام بيراميدز 1 / 3 ثم التعادل مع الجونة 2 / 2. ورهن المجلس الافراج عن المستحقات المجمدة بالحصول على المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز فى الموسم الحالى ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول الدورى برصيد 36 نقطة من 25 مباراة خاضها الفريق حتى الآن بالدورى .

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