شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يرسم اليوم خطة الأهلى للثأر من "خماسية" صن دوانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة بالنادي الاهلي في الرابعة من عصر اليوم،الجمعة، مرانه الأخير بإستاد برج العرب إستعداداً للمواجهة المرتقبة أمام فريق صن داونز المُقرر لها السادسة من مساء غداً ببرج العرب في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى خطفت عقول وقلوب الملايين من الأهلاوية على مدار الأيام الماضية بعدما خسر المارد الأحمر بخماسية نظيفة من صن داونز بجنوب أفريقيا السبت الماضي في مباراة الذهاب لذا إكتسبت مباراة الغد أهمية خاصة وخطفت الاهتتمام من الجميع في القلعة الحمراء وربما الشارع الكروي المصري كله بسبب مُطالبة الجماهير الأهلاوية للفريق برد الإعتبار والثأر من الفريق الجنوب أفريقي.

ويرسم مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي خلال مران اليوم خطة تحقيق المعجزة الكروية والفوز بخماسية نظيفة واللجوء لضربات الجزاء أو الفوز بسداسية نظيفة والتأهل وهو أمر يبدو شبه مستحيل يتطلع الأحمر لتحقيقه أو على الأقل رد الإعتبار من الضيوف وتحقيق فوز كبير يخرج به المارد الأحمر من البطولة الافريقية عبر الباب الكبير، ويعقد لاسارتي محاضرة هامة مع لاعبي الفريق عقب مران اليوم يتحدث خلالها عن أبرز الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال الفترة الماضية وتحديداً في مباراة صن داونز ويأتي في مقدمتها الأخطاء الدفاعية الناتجة عن عدم التمركز الجيد وكذلك "السرحان" وعدم فرض الرقابة الصارمة على مفاتيح لعب المنافس وهو ما تكرر في لقاء المقاصة الأخير الذى إستقبل فيه الأهلي هدفاً في اللحظات الأخيرة بعدما كان الأحمر مُتقدماً بهدفين لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين لهدف.