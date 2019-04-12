شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي للاسارتي وقائد الأهلى قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى مؤتمراً صحفياً في الثالثة والنصف من عصر اليوم ببرج العرب للحديث عن مباراة الغد ويحضر المؤتمر قائدالأهلي وفقاً للوائح الإتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" .

فيما سيعقد مدرب صن داونز مؤتمره الصحفي في الخامسة والنصف على أن يخوض الضيوف مرانهم الأخير في السادسة مساءً ببرج العرب وهو نفس توقيت المباراة.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقي قد انتهت بخسارة الفريق الأحمر بخماسية نظيفة.

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