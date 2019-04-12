شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..أنطوى يقترب من صدارة قائمة "أعداء الأهلى" فى الملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة بات متخصصاً فى التسجيل فى شباك الأهلى بعدما أحرز هدفًا في خسارة فريقه أمام المارد الأحمر2/1، خلال المباراة التي أقيمت مساء الاربعاء بمسابقة الدوري العام .

وخاض جون أنطوي أمام الأهلي 5 مباريات، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف، ليواصل تفوقه في المواجهات أمام المارد الأحمر.

وكان جون أنطوي لاعبًا في النادي الأهلي قبل انتقاله نهائيًا للفريق الفيومي، ولكن اللاعب بات عقدة للمارد الأحمر، خاصة وأن جميع الأهداف التي سجلها كانت بقميص مصر للمقاصة.

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وتساوى جون أنطوى مع خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى الذى سجل أربعة أهداف فى شباك الأهلى بينما أستطاع إسلام محارب لاعب الفريق الأحمر تسجيل 5 أهداف فى شباك أحفاد التتش قبل أن يرتدى القميص الأحمر ، وكذلك باسم مرسى مهاجم سموحة الذى سجل 5 أهداف فى شباك الأهلى بالاضافة إلى أحمد على كامل مهاجم المقاولون العرب الذى سجل خمسة أهداف أيضاً فى شباك المارد الأحمر .

لعب أنطوي أمام الأهلي بقميص مصر للمقاصة ذهابًا وإيابًا، ونجح في تسجيل هدفين في المباراتين، وانتهت الأولى في الأسبوع الثاني بفوز المقاصة 3/2، بينما حقق المارد الأحمر الفوز في مباراة العودة بالأسبوع الـ 19 بهدفين مقابل هدف وحيد.