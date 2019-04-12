اونلاين | ahramat quara مشاهدة قرعة امم افريقيا (بث مباشر) بجميع لغات العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ahramat quara مشاهدة قرعة امم افريقيا (بث مباشر) بجميع لغات العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم موعد انطلاق قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والمقرر إقامتها على ملاعب مصر في الصيف القادم.

وتسحب قرعة كأس الأمم الأفريقية يوم غدٍ الجمعة في منطقة "سفح الأهرامات" بالجيزة وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" قد أعلن عن تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها في الفترة من "21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين".

وستذاع قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة أون سبورت HD والتي ستنقل فعاليات القرعة عبر البث المباشر والحي.

ويأتي تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة كالتالي:

- التصنيف الأول: "الكاميرون، السنغال، تونس، نيجيريا، المغرب".

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- التصنيف الثاني: "جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالي، كوت ديفوار، الجزائر، غانا، غينيا".

- التصنيف الثالث: "جنوب أفريقيا، أوغندا، بنين، موريتانيا، مدغشقر، كينيا".

- التصنيف الرابع: "زيمبابوي، غينيا بيساو، ناميبيا، أنجولا، تنزانيا، بوروندي".