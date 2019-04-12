اونلاين | تابع Bein Sport.. مشاهدة قرعة امم افريقيا بث مباشر.. رابط الاسطورة قرعة افريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تابع Bein Sport.. مشاهدة قرعة امم افريقيا بث مباشر.. رابط الاسطورة قرعة افريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع Bein Sport.. مشاهدة قرعة امم افريقيا بث مباشر.. رابط الاسطورة قرعة افريقيا

سيكون عشاق كرة القدم على موعد يوم الجمعة 12 أبريل على قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وذلك في نسحتها الثانية والثلاثين التي تستضيفها مصر بعد أن كانت مقرّرة في الكاميرون خلال شهر يونيو المقبل.

تابع Bein Sport.. مشاهدة قرعة امم افريقيا بث مباشر.. رابط الاسطورة قرعة افريقيا

وسوف تذاع قرعة بطولة الأمم الأفريقية على قناة أون سبورت الرياضية عبر قمر النايل سات، وأيضا ستذاع عبر قناة بين سبورتس الرياضية الإخبارية عبر قمري النايل سات والعرب سات.

تابع Bein Sport.. مشاهدة قرعة امم افريقيا بث مباشر.. رابط الاسطورة قرعة افريقيا

وستقام قرعة بطولة الأمم الأفريقية يوم الجمعة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تابع Bein Sport.. مشاهدة قرعة امم افريقيا بث مباشر.. رابط الاسطورة قرعة افريقيا

ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010، وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.

وجاء تصنيف المنتخبات قبل قرعة البطولة كالتالي :-

- التصنيف الأول :-

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مصر - الكاميرون - نيجيريا - السنغال - تونس - المغرب.

- التصنيف الثاني :-

الكونغو الديمقراطية - غانا - مالي - كوت ديفوار - غينيا - الجزائر.

- التصنيف الثالث :-

جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر - كينيا.

- التصنيف الرابع :-

زيمبابوي - ناميبيا - غينيا بيساو - أنجولا - تنزانيا - بوروندي.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لقرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي ستقام في مصر خلال شهر يونيو المقبل عبر موقع الخليج 365 الرياضي.