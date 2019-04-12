شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الاتفاق والفتح.. الحزم يحرج الرائد.. والشباب يبلغ الـ 50 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تمسك الشباب بالمركز الثالث، بعد أن وصل إلى النقطة الـ50، بفوزه مساء أمس (الخميس) على الباطن 2/‏‏1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأخير، في انطلاقة الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وتنفس الحزم الصعداء بعد فوزه الصعب والثمين على الرائد بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهماعلى ملعب الحزم. فيما اكتفى الاتفاق والفتح بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

على ملعب الباطن، قاد المهاجم سيباستياو (سيبا) فريقه للحفاظ على المركز الثالث، بعد أن تمكن من تسجيل هدفين، فيما سجل للباطن مهاجمه كريسان من ركلة جزاء، وبذلك يصل الشباب للنقطة 50 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الباطن عند النقطة 22 في المركز الـ15.

وفي الدمام، انتهت قمة الشرقية التي جمعت الاتفاق بضيفه الفتح بالتعادل السلبي، بعد أداء متوسط من الفريقين، ليحافظ الفتح على مركزه الثامن برصيد 35 نقطة، فيما ارتفع رصيد الاتفاق إلى 33 نقطة.

وفي الرس، حقق الحزم على ملعبه وبين جماهيره فوزاً مهماً وثميناً على الرائد، بهدف دون مقابل، جاء عن طريق كينيدي، ليرتفع رصيد الحزم للنقطة 30 ويحتل المركز الـ11، ، وتجمد رصيد الرائد عند النقطة 31 في المركز العاشر.