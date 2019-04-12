صراع الكلاسيكو

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جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

يشهد استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة) مساء اليوم (الجمعة)، واحدا من أقوى لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يستضيف الأهلي رابع الدوري، نظيره الوصيف فريق الهلال، ضمن لقاءات الجولة الـ27، عند الساعة 8:45. ورغم تعرض الفريقين للخسارة قبل أيام قليلة في دوري أبطال آسيا، إلا أن الجماهير الرياضية على موعد مع القوة والإثارة والتحدي في لقاء الليلة، إذ إن كل فريق لديه هدف يسعى لتحقيقه.

وسيدخل فريق الأهلي، صاحب الأرض والجمهور، هذا اللقاء بدافع الفوز للقفز للمركز الـ3 من أجل حجز مقعد آسيوي والخروج بمركز يليق باسم الفريق الذي تمكن في الجولة الماضية من اكتساح منافسه المباشر على المركز الـ3 فريق الشباب برباعية نظيفة، أثبت من خلالها أبناء الراقي عزمهم على تحقيق ثالث الدوري.

ويتميز فريق الأهلي بقوته الهجومية بوجود الثنائي عمر السومة وديجانيني تافاريس، ويساندهما عبدالفتاح عسيري وسلمان المؤشر، ومن خلفهما حسين المقهوي، كما يبرز في الفريق الأهلاوي الحارس محمد العويس الذي قدم مستويات رائعة في اللقاءات الأخيرة، إذ يعد مصدر اطمئنان للفريق.

أما فريق الهلال، فيدخل هذا اللقاء بعد أن فقد الصدارة إثر الخسارة أمام النصر، ومن ثم تجاوز الحزم بصعوبة بعد أن قلب تأخره بهدفين لفوز صعب ومثير بثلاثية، لذا فإن الزعيم عاقد العزم على مواصلة منافسته للمتصدر النصر على أمل تعثره في اللقاءات القادمة. ويبرز في الفريق الثلاثي الأجنبي جيوفينكو وإدواردو وغوميز، وإن كان الأخير انخفض مستواه بعض الشيء في الفترة الماضية، لكنه عاد أمام الحزم وساهم بقوة في انتصار الفريق.

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ورغم أن التاريخ في الدوري بمسماه الجديد يقف إلى جانب الهلال الذي فاز في 9 لقاءات مقابل 3 للأهلي وتعادلا في 9 مباريات، وتمكن الهلال من الفوز على الأهلي في لقاءين هذا الموسم (في الدور الأول من الدوري 4/3، وفي ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأبطال 1/0)؛ إلا أن لقاء الليلة يختلف كثيرا، ومن المنتظر أن يكون للفريق الأهلاوي دور كبير في تحديد بطل الدوري من خلال هذه المواجهة.

3 منافسات

وفي اللقاءات المتبقية، يستضيف التعاون صاحب المركز الـ5 برصيد 46 نقطة، فريق القادسية صاحب المركز الـ11 برصيد 27 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة 7:05. ويطمح فريق التعاون لمواصلة مطاردته للثنائي الأهلي والشباب من أجل خطف مقعد آسيوي والعودة للظهور القاري مجدداً، فيما يطمح فريق القادسية لمواصلة انتصاراته والهروب من مراكز المؤخرة.

وفي المدينة المنورة، يلتقي أحد صاحب المركز الـ16 والأخير برصيد 15 نقطة، منافسه على البقاء فريق الفيحاء صاحب المركز الـ14 برصيد 25 نقطة، ويملك الفريقان ذات الطموح وذات الهدف وهو النقاط الـ3 لتجديد الآمال بالبقاء في دوري المحترفين.

وفي آخر لقاءات الليلة، يستضيف الوحدة صاحب المركز الـ6 برصيد 39 نقطة، مطارده في ترتيب الدوري فريق الفيصلي صاحب المركز الـ7 برصيد 37 نقطة، ورغم أن اللقاء لا يعني لهما الكثير بعد أن ضمنا مراكز الوسط، إلا أن الفريق الوحداوي يسعى لتحقيق الفوز ومواصلة انطلاقته نحو مراكز المقدمة على أمل تعثر منافسيه على المقعد الآسيوي.