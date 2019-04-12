شكرا لقرائتكم خبر عن 9 انتصارات زرقاء.. و3 خضراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

بلغة الأرقام والإحصاءات المثيرة للجدل، خصوصا في مواجهات الأهلي والهلال، تميل الكفة لمصلحة الأخير بكل جدارة واستحقاق، دون وجود أي منافسة رقمية بينهما في عدد الانتصارات وإحراز الأهداف من حيث المباريات التي جمعتهما.

لقاء «الكلاسيكو» اليوم بين الأهلي والهلال مهم جداً للزعيم الذي يرغب في العودة إلى صدارة سلم الترتيب بعد أن فقدها وسلمها لغريمه التقليدي المتصدر النصر الذي سيواجه يوم غد (السبت)، فريق الاتحاد على ملعب «الدرة».

منذ تحديث مسابقة الدوري السعودي، وتحديداً عام 2008-2009، وحتى نهاية مواجهة الدور الأول التي كانت ضمن الجولة 14 (انتهت لمصلحة الزعيم 4/3)، والهلال لا يزال متفوقا على الأهلي بفارق كبير وكاسح، إلا أن الدولي السوري الهداف الكبير «العقيد» نجم فريق الأهلي عمر السومة يعتبر «عقدة الهلاليين»، إذ يعتلي قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف في مباريات الفريقين برصيد 6 أهداف.