شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو حزين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

تتجدد الإثارة الكروية اليوم (الجمعة)، خلال مباراة فريقي الأهلي والهلال ضمن الجولة الـ27 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي ستقام على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة»، في «العروس» مدينة جدة، عند الساعة الـ8.45 مساء.

سيكون «الكلاسيكو المحلي» بين الأهلي والهلال حزينا للفريقين بسبب خسارتيهما الآسيويتين، إذ خسر الأول من فريق بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 2/0، وبذلك يتذيل سلم ترتيب المجموعة D، أما الأزرق فقد فشل في تجاوز نظيره الاستقلال الإيراني وخسر المواجهة بنتيجة 2/1، لكنه لا يزال متصدرا للمجموعة C.

محلياً، وتحديداً في الجولة الـ26، نجح الفريقان في الخروج بالعلامة الكاملة، إذ دكت كتيبة المدرب فوساتي شباك فريق الشباب برباعية دون مقابل، فيما كسبت كتيبة زوران فريق الحزم بصعوبة بالغة بثلاثية مقابل هدفين.

فوساتي وزوران ولاعبو الفريقين وإدارة الناديين في ظروف متشابهة ومشتركة من ناحية عدم الرضا قبل محبي وعشاق الأخضر والأزرق، كما شبهت الجماهير مواجهة الأهلي والهلال اليوم بالمثل العامي «كلاسيكو.. لا تشكيلي أبكيلك».