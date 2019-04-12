شكرا لقرائتكم خبر عن زحف «شقردي».. وحضور عادي لـ«المجانين» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)بعيداً عن الإثارة والمتعة الكروية المنتظرة داخل المستطيل الأخضر بين فريقي الأهلي والهلال مساء اليوم (الجمعة)، ضمن الجولة الـ27 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ستتجه أنظار الوسط الرياضي إلى مدرجي الناديين وما سيقدمانه من فنون تشكيلية مميزة كعادتهما.
مدرج الراقي سجل قبل يوم من اللقاء حضوراً مفاجئاً للجميع من ناحية عدد التذاكر المباعة لـ«المجانين»، إذ لم يكن الرقم مقبولا لدى الجميع، كون الجماهير غاضبة على فريقها بعد الخسارة الآسيوية الأخيرة.
أما المدرج الهلالي فقد تم بيع نحو 15 ألف تذكرة، إذ ينتظر أن يطل مدرج الزعيم مساء اليوم بصورة مغايرة، كما عود نجوم فريقه.
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