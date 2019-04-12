من يلتهم الشباك.. العقيد أم الأسد؟

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) على ذكرى موقعة الدور الأول بين فريقي الأهلي والهلال التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018، على ملعب استاد جامعة الملك سعود، ضمن دوري كأس الأمير على ذكرى موقعة الدور الأول بين فريقي الأهلي والهلال التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018، على ملعب استاد جامعة الملك سعود، ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي نجح الأزرق فيها بالفوز بنتيجة 4/‏3 (أحرز أهداف الزعيم غوميز، ياسر الشهراني، إدواردو، وكاريلو، فيما سجل أهداف الراقي العقيد السوري عمر السومة «هاتريك»)؛ يتجدد الموعد والإثارة والتحدي بين نجمي الفريقين المحترفين الفرنسي غوميز والسوري عمر السومة اليوم على ملعب «الجوهرة»، في لقاء يحمل الكثير من التحدي، إذ يوجد قوميز في وصافة صدارة الهدافين برصيد 19 هدفاً، فيما يحتل السومة المركز الـ4 برصيد 16 هدفاً. وبعيداً عن كتلة وفيرة من نجوم الفريقين، تأمل الجماهير من النجمين إحراز الأهداف وإسعاد مدرج على الآخر في قمة الجولة الـ27.



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