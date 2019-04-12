شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة محلية بنكهة «لاتينية أوروبية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

يصطدم مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي الأوروغوياني خورخي فوساتي مع نظيره المدير الفني لفريق الهلال الكرواتي زوران ماميتش اليوم (الجمعة)، في قمة الجولة الـ27 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يعيش المدربان أوضاعاً فنية متشابهة تماماً من جميع النواحي الفنية والمعنوية، وخامة اللاعبين المحليين والمحترفين الأجانب.

فوساتي صاحب الـ66 عاماً يأمل في تحقيق الفوز على نظيره زوران في صدام أول يجمعهما في المسابقات السعودية، كون ابن الأوروغواي يخوض تجربة تدريبية لأول مرة في الملاعب السعودية.

في المقابل، يأمل الكرواتي زوران صاحب الـ47 عاماً في الانتصار على منافسه، إذ يملك سجلا جيدا في الدوري السعودي بعد تجربته الثانية مع الهلال، كونه سبق أن قاد فريق النصر متصدر الدوري حالياً.

اليوم القمة سعودية خالصة من جميع النواحي، لكنها بنكهة تدريبية لاتينية أوروبية من مدرستين مختلفتين من جميع النواحي والفكر، فلمن ستكون الغلبة؟