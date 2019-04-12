شكرا لقرائتكم خبر عن «الطفل الزجاجي» يتحدى السومة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) لم تمر 24 ساعة على تغريدة مبادرة «احنا نقدر»، التي نشر فيها مقطع لطفل في الـ5 من عمره، من أصحاب الهمم، وهو يزحف نحو كرة قدم يركلها باتجاه مرمى صغير، معلنة حلمه باللعب مع نجم الفريق الأهلاوي وهدافه التاريخي عمر السومة، حتى وافق السومة على اصطحاب "الخليج 365" للطفل البراء أحمد القاسم في مقر النادي الأهلي يوم أمس الأول، ليشاركه تمرينه اليومي، ويلعب معه ندا لند، ليسجل البراء هدفا في مرمى السومة على طريقة العقيد. وقد فتحت إدارة النادي الأهلي أبوابها مرحبة بالنجم الصغير العاشق الكبير للكيان الأهلاوي وللنجم السومة، الذي رافقه عدد من أقربائه إلى ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، إذ قطع السومة تمرينه واتجه نحو البراء الذي استقبله الآخر بنشيد الراقي «لك العهد والعشق والانتماء، وخلفك نمضي صباح مساء، لتبقى مجيدا وفخرا وعيدا، وصرحا فريدا يطال السماء»، واتجها معا نحو المرمى ليكون السومة هذه المرة حارسا والبراء هو الهداف، ليسجل نفسه عاشقا أبديا للكيان الأهلاوي، ولنجمه الأسطوري عمر السومة. ولم يسعنا الأمر بشكر الكابتن عمر السومة وإدارة الاهلي على سرعة تجاوبهم مع رغبة الطفل البراء، حتى وجه العقيد شكره للطفل وأسرته على هذه الزيارة التي تشرف بها، مقدما دعوة خاصة للموهبة الصاعدة لمرافقته لحضور مباراة الأهلي أمام نادي الهلال التي ستقام اليوم (الجمعة) على ملعب مدينة الملك عبدالله لم تمر 24 ساعة على تغريدة مبادرة «احنا نقدر»، التي نشر فيها مقطع لطفل في الـ5 من عمره، من أصحاب الهمم، وهو يزحف نحو كرة قدم يركلها باتجاه مرمى صغير، معلنة حلمه باللعب مع نجم الفريق الأهلاوي وهدافه التاريخي عمر السومة، حتى وافق السومة على اصطحاب "الخليج 365" للطفل البراء أحمد القاسم في مقر النادي الأهلي يوم أمس الأول، ليشاركه تمرينه اليومي، ويلعب معه ندا لند، ليسجل البراء هدفا في مرمى السومة على طريقة العقيد. وقد فتحت إدارة النادي الأهلي أبوابها مرحبة بالنجم الصغير العاشق الكبير للكيان الأهلاوي وللنجم السومة، الذي رافقه عدد من أقربائه إلى ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، إذ قطع السومة تمرينه واتجه نحو البراء الذي استقبله الآخر بنشيد الراقي «لك العهد والعشق والانتماء، وخلفك نمضي صباح مساء، لتبقى مجيدا وفخرا وعيدا، وصرحا فريدا يطال السماء»، واتجها معا نحو المرمى ليكون السومة هذه المرة حارسا والبراء هو الهداف، ليسجل نفسه عاشقا أبديا للكيان الأهلاوي، ولنجمه الأسطوري عمر السومة. ولم يسعنا الأمر بشكر الكابتن عمر السومة وإدارة الاهلي على سرعة تجاوبهم مع رغبة الطفل البراء، حتى وجه العقيد شكره للطفل وأسرته على هذه الزيارة التي تشرف بها، مقدما دعوة خاصة للموهبة الصاعدة لمرافقته لحضور مباراة الأهلي أمام نادي الهلال التي ستقام اليوم (الجمعة) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية . وقد قدم نائب رئيس المبادرة ناصر الهشبول (من ذوي الاحتياجات الخاصة)، شكره وتقديره لصحيفة "الخليج 365"، وللنادي الأهلي وللكابتن عمر السومة على تحقيقهم حلم الطفل بذلك اللقاء الذي سيبقى عالقا في ذهنه طويلا وسينعكس إيجابيا على مسيرته. يذكر أن الطفل البراء من أصحاب الهمم، وهو طفل زجاجي، يعاني من مرض نادر يصيب الأطفال بسبب نقص الكالسيوم في العظام ويعرضه لكسور عظمية في حال السقوط، ويعالج بأخذ جرعة كالسيوم كل شهر. ورغم معاناته مع المرض إلا أنه استطاع تطوير قدراته في كرة القدم، وحلمه أن يثبت نفسه في اللعبة.



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