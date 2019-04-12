شكرا لقرائتكم خبر عن الرباعة الصباغ لـ«الخليج 365»: حلمي تمثيل المملكة في أولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إعداد/ أمل السعيد (الرياض)

باتت الرباعة السعودية أفنان الصباغ حديث الوسط الرياضي السعودي كله، بعد أن تمكنت من تحقيق إنجاز تاريخي بحصولها على 6 ميداليات برونزية في أول مشاركة خارجية لها ببطولة لرفع الأثقال، لتكتب صفحة جديدة مشرقة في مستقبل الرياضة النسائية بالمملكة. ولكن إنجاز أفنان الصباغ اللافت، الذي كان حديث وسائل الإعلام الرياضية العربية خلال الفترة الماضية، جاء من قلب معاناة إنسانية عميقة، إذ توفيت والدة اللاعبة قبل أسبوعين من بدء بطولتي الخليج وغرب آسيا لرفع الأثقال، وهو ما صعب المهمة على الرباعة السعودية، التي تمكنت بإصرارها وإخلاصها من رفع اسم المملكة عاليا وتخطي جميع العقبات. وبهدف التعرف أكثر على تجربتها المثيرة وكيف استطاعت تحقيق هذا الإنجاز الكبير، وطموحاتها المستقبلية، كان لنا معها هذا الحوار:

• كيف كانت بدايتك مع رفع الأثقال؟

•• في 2017 بدأت التمرين مع فريق جامعة واسيدا اليابانية قبل أن أبدأ التمرين المكثف.

• ماذا عن البطولات التي حصلت عليها؟

•• شاركت في عدة بطولات محلية باليابان وتحصلت على مراكز متقدمة وأرقام جيدة، بيد أن مشاركتي مع المنتخب السعودي تعد الأبرز والأفضل بعدما حققت 6 ميداليات برونزية ببطولتي الخليج وغرب آسيا التي أقيمت بعمان.

• إلى ماذا كنت تطمحين في بطولتي الخليج وغرب آسيا؟

•• بصراحة، لمروري بظروف صعبة قبل البطولة، كنت أطمح أن أشارك وأشرف فريقي والسعودية بمشاركتي فيها، وبحمد الله استطعت تحقيق إنجاز لوطني في أول مشاركة.

• هل تجد لعبة رفع الأثقال في السعودية الاهتمام الكافي؟

•• رفع الأثقال كمركز مخصص لا يوجد، ولكن نأمل أن يزيد الاهتمام بها خلال الفترة القادمة ويتم تخصيص مراكز لها.

• هل كُرمت سابقا على مستوى السعودية أو خارجها؟

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•• حققت الميدالية الذهبية في بطولتين محليتين باليابان، وسعيدة جدا بتمثيلي للوطن وانضمامي لأول بطولة مع المنتخب في مسقط، إذ حققت 6 ميداليات برونزية ولله الحمد.

• ما هو طموحك المستقبلي؟

•• أطمح لأن أكون قدوة وإلهاما للنساء السعوديات في مجال الرياضة بكل أنواعها وللأجيال القادمة بإذن الله، كما أحلم بأن أمثل السعودية في أولمبياد طوكيو 2020، وطموحي أن يكون لي دور في تطوير الرياضة النسائية في وطني.

• هل تفكرين بالتدريب مستقبلا؟

•• كوظيفة جانبية نعم، لكن أطمح لأشياء أكبر بإذن الله.

• من مثلك الأعلى في لعبة رفع الأثقال؟

•• اللاعبة ناميكا، واللاعب محمد إيهاب.

• هل واجهتك صعوبات أثناء المشاركة في بطولتي الخليج وغرب آسيا؟

•• المصاعب بدأت بمحاولة الموازنة بين الضغوط الدراسية وساعات البحث الطويلة والتمرين المكثف، ومن أكبر الصعوبات التي واجهتني وأشدها ألما هو فقدي لوالدتي منذ شهر (بعد معاناة أشهر مع المرض وملازمتي لها)، ولكني أيقنت وكما أوصتني -رحمها الله- بأن الصعوبات دائما ما تكون هي الدافع والحافز الذي يقويني نفسيا وجسديا.

• ما هي بطولاتك ومشاركاتك القادمة؟

•• البطولة العربية التي ستقام بتونس في نوفمبر القادم.