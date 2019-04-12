سيرة وإنجازات

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جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) رزان بكر رزان بكر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولينغ منذ ٤ مارس ٢٠١٨. رئيس الهيئة المالية والعلمية للمؤتمر السعودي العلمي الدولي ٢٠١٢. المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الأولمبية السعودية خلال دورة الألعاب الأولمبية عام ٢٠١٢. حاصلة على دكتوراه في أبحاث علوم الرياضة عام ٢٠١٦ من جامعة برونيل في المملكة المتحدة. حاصلة على ماجستير في الإعلام الدولي عام ٢٠٠٩ من جامعة سيتي لندن. Advertisements دبلوم في الإخراج الوثائقي عام ٢٠١١ من أكاديمية لندن للإعلام. دبلوم في الصحافة عام ٢٠٠٦ من كلية لندن للصحافة. بكالوريوس في الأدب الإنجليزي واللغويات ٢٠٠٤ من جامعة الملك عبدالعزيز. الإعلامية الرياضية السعودية الأولى التي سافرت مع المنتخبات السعودية الوطنية في دورة الألعاب الآسيوية الـ١٥ في قطر عام ٢٠٠٦. مراسلة لجريدة سعودي جازيت منذ ٢٠١٢ في لندن. إعلامية في جريدة عرب نيوز.



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