شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لاعبة يطرزن اتحاد البولينغ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

البداية كانت تحت مسمى اللجنة السعودية للبولينغ في عام ١٤٠٩هـ. وفي عام ١٤١٢ تم تغييره إلى الاتحاد السعودي للبولينغ. وكباقي الاتحادات أضيفت له الرياضة النسائية في بداية عام ٢٠١٨، لتنطلق مسيرة اللاعبات من هذا العام، ليصل عدد اللاعبات إلى 14 لاعبة خلال الفترة الماضية، 12 لاعبة من الشرقية، و٢ من الرياض، ويسعى الاتحاد لتوسيع دائرة الدعم لتضم اللاعبات من جدة أيضا. وقد أقام الاتحاد السعودي للبولينغ 3 بطولات نسائية في عام ٢٠١٨. والشهر الماضي تم تنظيم أول بطولة في موسم ٢٠١٩ من أصل 6.

عدد الميداليات النسائية

الأيادي الناعمة لم تمسك بكرة البولينغ إلا قبل فترة محدودة، وهن في بداية المشوار، وفي مرحلة زيادة الوعي باللعبة، وصقل المواهب، وتطوير الأداء. ولم يكن مطالبات بتحقيق ميداليات نظرا لدخول اللعبة حديثا وعدم توافر كوادر فنية سعودية نسائية متخصصة، وبمجهودات شخصية يبادرن بنشر اللعبة وما تعلمنه وترغيب الكثير من الفتيات في اللعبة وهذا يحسب لهم.

ويعمل الاتحاد حاليا على تنظيم العديد من البطولات في الموسم القادم، التي تركز على إشراك المرأة في الاتحاد المثير، ومنها البطولة الفردية الرابعة للسيدات.