شكرا لقرائتكم خبر عن نورة المري لاعبة التايكوندو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

1421

المؤهل العلمي:

سنة أولى جامعة

عام بداية ممارسة اللعبة: بدايتي في

التايكوندو عام 2004

أهم إنجازاتها حققت العديد من الميداليات الذهبية والفضية، وأكبر إنجاز بالنسبة لي مشاركتي مع منتخب المملكة في بطولة الألعاب الآسيوية 2018، ورغم قلة الخبرة التي لم تساعدني في الفوز، إلا أنني اكتسبت

بعض الخبرة بالتمرين والاحتكاك مع اللاعبين ذوي الخبرة الكبيرة، ما أعطاني الإصرار والعزيمة على بذل كل ما بوسعي لتحسين مستواي والتدرب على مهارات جديدة ووضع هدف والعمل على تحقيقه.

الوظيفة: أعمل متطوعة لذوي الاحتياجات

الخاصة، أدربهم تايكوندو ورياضة بدنية.

طموحها:

Advertisements

رفع علم المملكة على إحدى منصات التتويج الدولية.

برنامجها الغذائي: الفطور والغداء أهم وجباتي،

فمنهما أحصل على الطاقة والقوة لإتمام مهماتي اليومية. وبالنسبة للأيام العادية فليس لدي برنامج غذائي أتقيد به، لكنني أحرص وأهتم بأكل الوجبات الصحية التي ليس فيها الكثير من الدهون، وآكل الخضروات والفواكه.

وإذا كنت أحضر نفسي لبطولة فهناك نظام غذائي شديد، يعتمد على المحافظة على بقائي على الوزن الذي ألعب فيه، مع مراعاة أن لا يؤثر البرنامج الغدائي علي من ناحية القوة البدنية والسرعة والقدرة على مواصلة العطاء.

برنامجها الرياضي: يوميا من يوم الإثنين إلى

الجمعة المشي لمدة ساعة قبل الإفطار والذهاب إلى الجامعة.

الإثنين والأربعاء والجمعة: أتدرب تايكوندو لمدة ساعتين. الثلاثاء والخميس من كل شهر: الأسبوع الأول تمديد عضلات ومشي الأسبوع الثاني ركض الأسبوع الثالث تمارين قوة بدنية الأسبوع الرابع لعب كرة قدم

البطولات التي شاركت بها:

شاركت في بطولة ولاية اركانساس وحققت المركز الأول

شاركت في بطولة ولاية اوكلاهوما وحققت المركز الثاني