شكرا لقرائتكم أحمد ناجى : أتمنى قرعة تضم مصر وبوروندى والكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى إنه يتمنى أن يقع الفراعنة فى مجموعة تضم الكونغو وبنين وبوروندى فى قرعة أمم أفريقيا التى تقام فعالياتها اليوم الجمعة تحت سفح الأهرامات. أضاف ناجى فى خلال حواره لـ قناة اون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر أن عاملى الأرض والجمهور يصب فى مصلحة الفراعنة لحصد بطولة الأمم الأفريقية. تابع ناجى :"أطالب الجمهور المصرى بالتسلح بالطاقة الإيجابية والثقة فى المنتخب المصرى".

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