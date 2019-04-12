أجيري وإيهاب لهيطة يحضران قرعة أمم أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل يحضر الثنائي خافير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، وإيهاب لهيطة مدير المنتخب حفل سحب قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019 المقرر له الثامنة مساء اليوم الجمعة تحت سفح الأهرامات. ويقام الحفل بمشاركة مندوبي 24 منتخبا، كما سيشهد الحفل حضور جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأحمد أحمد رئيس "كاف" وأساطير الكرة في القارة السمراء مثل يايا توريه والحاج ضيوف والكاميرونى سونج.

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