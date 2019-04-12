شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى ولهيطة يمثلان منتخب مصر فى حفل قرعة أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر الثنائي خافير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، وإيهاب لهيطة مدير المنتخب حفل سحب قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019 المقرر له الثامنة مساء اليوم الجمعة تحت سفح الأهرامات. ويقام الحفل بمشاركة مندوبي 24 منتخبا، كما سيشهد الحفل حضور جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأحمد أحمد رئيس "كاف" وأساطير الكرة في القارة السمراء مثل يايا توريه والحاج ضيوف والكاميرونى سونج. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف- عن التصنيف النهائى و الأخير لأمم أفريقيا 2019 وجاء التصنيف كالتالي : Advertisements التصنيف الأول : مصر - الكاميرون - السنغال - تونس - نيجيريا – المغرب التصنيف الثاني : جمهورية الكونغو الديمقراطية - مالي - كوت ديفوار - الجزائر - غانا – غينيا، التصنيف الثالث: جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر – كينيا، التصنيف الرابع، زيمبابوي - غينيا بيساو - ناميبيا - أنجولا - تنزانيا – بوروندي.

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