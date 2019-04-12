شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى: أحمد الأحمر أسطورة عظيمة وكرة اليد وجدت على الكوكب من أجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الاتحاد المصرى لكرة اليد، النجم الدولى ولاعب نادى الزمالك أحمد الأحمر، بأنه أسطورة مصرية عظيمة وكرة اليد وجدت على هذا الكوكب من أجله.

وقال حساب الاتحاد: "أسطورة مصرية عظيمة اسمه أحمد الأحمر، لم يولد هذا الماجيكو لكى يلعب كرة اليد، لكن وجدت كرة اليد على هذا الكوكب من أجله".



اتحاد اليد

وقاد الأحمر فريقه الزمالك للتتويج مؤخا ببطولة كأس السوبر الإفريى لكرة اليد، بعد الفوز على غريمه التاريخى الأهلى بنتيجة 38 – 35 فى المباراة بمدينة وجدة بالمغرب، لينجح أبناء ميت عقبة فى التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية 2019 "السوبر جلوب" فى السعودية .

وتترقب الجماهير العاشقة لكرة اليد بفارغ الصبر بطولة كأس العالم 2021 التى تنظمها مصر على أرضها بين جماهيرها وسط استعدادات منذ اللحظة الأولى من إعلان منح مصر شرف التنظيم للخروج بهذه البطولة بأكبر الإيجابيات سواء على مستوى التنظيم أو على المستوى الفنى بحصول الفراعنة على مركز جيد لم يتحقق من قبل .

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وشهد المونديال الأخير تخطى أحمد الأحمر نجم منتحب مصر لكرة اليد رقم حسين زكى لاعب الفراعنة السابق ومدرب المنتخب الحالى، بالوصول إلى الهدف رقم 222 فى لقاء مصر وقطر بكأس العالم بالدنمارك.

وكان الأحمر على بعد 6 أهداف من الوصول إلى الهداف التاريخى حسين زكى قبل البطولة، إلا أنه أحرز 5 أهداف فى لقاء السويد ثم 6 أهداف فى لقاء قطر، وهدفا آخر فى لقاء الأرجنتين ليتخطى حسين زكى الذى توقف رصيده عند 221 هدفا.