شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك و طلائع الجيش فى دورى رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الزمالك للكرة الطائرة على نظيره القناة بنتيجة 3/0 فى إطار الجولة السادسة بالدور الثانى من الدورى الممتاز ، فيما فاز فريق طلائع الجيش على سبورتنج 3/1 فى نفس الجولة . Advertisements بينما تقام مباراتى الأهلى مع الاتحاد والطيران مع سموحة فى نفس الجولة يوم 22 أبريل الجارى. يأتى ذلك فى ظل تعديلات جدول الدورى لمشاركة الأهلى و سموحة فى البطولة الإفريقية التى اختتمت أمس فى القلعة الحمراء وحصل الأهلى على لقبها بينما جاء فريق سموحة فى المركز الثانى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوز الزمالك و طلائع الجيش فى دورى رجال الكرة الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.